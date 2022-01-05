В Афганистане в возрасте 144 лет скончался самый пожилой житель страны

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - В Афганистане в провинции Саманган в возрасте 144 лет скончался самый пожилой житель страны.

Мавлави Мухаммад Амин Тотор скончался накануне в уезде Руйи Ду Аб на севере страны, сообщило Национальное телевидение Афганистана.

Мухаммад Амин Тотор, известный как "мавлави Великий", был одним из известных ученых и старейшин страны. 90 лет назад во время правления Амануллы Хана он окончил медресе Деобанд в Индии и пережил 15 правительств. По словам родственников, мавлави Мухаммад Амин был женат четыре раза и за свою жизнь видел несколько поколений своих детей.