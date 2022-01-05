Первая встреча представителей Армении и Турции по нормализации отношений пройдет в Москве

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Спецпредставители Армении и Турции проведут первую встречу для обсуждения шагов по нормализации отношений между двумя странами в Москве 14 января, заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

"Первая встреча спецпредставителей Армении и Турции по нормализации отношений состоится 14 января в Москве", - написал Унанян на своей странице в фейсбуке.

Ранее Армения и Турция назначили спецпредставителей по нормализации отношений между странами. Спецпредставителем от Армении стал заместитель председателя Национального Собрания Рубен Рубинян. Спецпредставителем от Турции - бывший посол Турции в Вашингтоне Сердар Кылыч.

30 декабря 2021 года Армения приняла решение не продлевать запрет на ввоз товаров из Турции, введенный с 1 января 2021 года.

Кроме того, армянская авиакомпания Flyone Armenia получила от комитета Гражданской авиации Армении разрешение на выполнение рейсов Ереван - Стамбул - Ереван частотой три раза в неделю.

Со своей стороны, турецкая авиакомпания Pegasus обратилась в комитет гражданской авиации Армении для получения разрешения на выполнение с февраля рейсов в Ереван.

Между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений, а граница между странами закрыта с 1993 года по инициативе официальной Анкары из-за нерешенного карабахского конфликта.