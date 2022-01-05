Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Первая встреча представителей Армении и Турции по нормализации отношений пройдет в Москве

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Спецпредставители Армении и Турции проведут первую встречу для обсуждения шагов по нормализации отношений между двумя странами в Москве 14 января, заявил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

"Первая встреча спецпредставителей Армении и Турции по нормализации отношений состоится 14 января в Москве", - написал Унанян на своей странице в фейсбуке.

Ранее Армения и Турция назначили спецпредставителей по нормализации отношений между странами. Спецпредставителем от Армении стал заместитель председателя Национального Собрания Рубен Рубинян. Спецпредставителем от Турции - бывший посол Турции в Вашингтоне Сердар Кылыч.

30 декабря 2021 года Армения приняла решение не продлевать запрет на ввоз товаров из Турции, введенный с 1 января 2021 года.

Кроме того, армянская авиакомпания Flyone Armenia получила от комитета Гражданской авиации Армении разрешение на выполнение рейсов Ереван - Стамбул - Ереван частотой три раза в неделю.

Со своей стороны, турецкая авиакомпания Pegasus обратилась в комитет гражданской авиации Армении для получения разрешения на выполнение с февраля рейсов в Ереван.

Между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений, а граница между странами закрыта с 1993 года по инициативе официальной Анкары из-за нерешенного карабахского конфликта.

Армения Турция Москва

Новости
Массовые протесты в Казахстане

Протестующие разгромили терминал аэропорта Алма-Аты и Duty Free

Массовые протесты в Казахстане

СМИ сообщили о захвате протестующими аэропорта Алма-Аты

СМИ сообщили о захвате протестующими аэропорта Алма-Аты
Массовые протесты в Казахстане

Президент Казахстана заявил, что в ходе беспорядков в стране есть убитые

Президент Казахстана заявил, что в ходе беспорядков в стране есть убитые

Глава МИД Франции заявил о необходимости "требовательного диалога" с РФ

В Нур-Султане и Алма-Ате отключили интернет и телефонную связь

Массовые протесты в Казахстане

Казахстанские сайты стали недоступны за рубежом

Массовые протесты в Казахстане

В Алма-Ате загорелось здание резиденции президента Казахстана

Массовые протесты в Казахстане

В столице Казахстана введено чрезвычайное положение

Массовые протесты в Казахстане

Здание администрации Алма-Аты загорелось после штурма протестующими

Массовые протесты в Казахстане

В Казахстане протестующие ворвались в здание областной администрации в Актобе

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });