Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 297,8 млн

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга достигло 297 млн 848 тыс. 954, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 465 тыс. 472 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где всего выявлен 57 млн 761 тыс. 881 инфицированный COVID-19. Число летальных исходов составило 832 тыс. 148.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 35 млн 108 тыс. 852, а число умерших от последствий заражения вирусом в стране составляет 482 тыс. 876.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия. По состоянию на утро четверга университет Хопкинса данные по стране не обновил. По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, в Бразилии на 09:00 по Москве четверга коронавирусом заразились 22 млн 351 тыс. 104 человека, из них скончались 619 тыс. 559.

Worldometer сообщил, что коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 703,3. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 556 человек, Индии - 345, Бразилии - 2 тыс. 884.