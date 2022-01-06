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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

СМИ сообщил о задержании россиянина во время протестов в Казахстане

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Гражданина России задержали в ходе протестов в Костанайской области Казахстана, сообщает гостелеканал 24kz.

По его данным, в Костанайской области прошлой ночью задержаны 245 человек, позднее 35 были отпущены - это женщины и несовершеннолетние.

Среди задержанных есть жители других стран, в том числе россиянин.

Задержанные нарушали общественный порядок, ломали лавочки, разбрасывали мусор. На месте происшествия обнаружены бутылки с зажигательной смесью.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками.

5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. На территории страны ввели чрезвычайное положение.

Совет коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.

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