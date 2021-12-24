Трамп попросил Верховный суд США заблокировать публикацию записей о штурме Капитолия

Экс-президент США Дональд Трамп. Архивное фото Фото: Ross D. Franklin/AP/TASS

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Бывший президент Дональд Трамп обратился в Верховный суд в четверг с требованием запретить раскрытие документов, касающихся его администрации, в рамках расследования беспорядков 6 января в Капитолии, сообщает Associated Press.

Ранее аналогичное требование было отклонено в федеральном окружном и апелляционном судах столичного округа Колумбия. В постановлении коллегия из трех судей отклонила различные аргументы Трампа в пользу отказа в предоставлении документов. Судья Патрисия Миллетт заявила, что у Конгресса были "исключительно жизненно важные интересы" в изучении событий 6 января. По ее мнению, нынешний президент Джо Байден принял "тщательно обоснованное" решение о том, что документы отвечают общественным интересам, поэтому не следует ссылаться на привилегии исполнительной власти.

Документы включают дневники президента, журналы звонков в Белый дом, журналы посетителей, черновики выступлений, рукописные заметки о событиях 6 января от тогдашнего главы администрации Трампа Марка Медоуза.

Трамп подал в суд на комитет палаты представителей и Национальный архив в октябре, заявив о привилегиях исполнительной власти в отношении широкого круга документов, которые национальный архивист определил как имеющие отношение к событиям 6 января 2021 года. 12 ноября коллегия из трех судей Окружного апелляционного суда округа Колумбия в четверг удовлетворила просьбу юридической команды экс-президента США Дональда Трампа временно запретить передачу документов из Национального архива в комитет.

6 января 2021 года сторонники Трампа прорвались в здание Капитолия в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. За несколько часов перед этими событиями Трамп обратился к демонстрантам, собравшимся в Вашингтоне. Он тогда вновь заявил, что не признает поражения на президентских выборах 2020 года. Также он призвал сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование.