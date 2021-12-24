Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Трамп попросил Верховный суд США заблокировать публикацию записей о штурме Капитолия

Трамп попросил Верховный суд США заблокировать публикацию записей о штурме Капитолия
Экс-президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Фото: Ross D. Franklin/AP/TASS

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Бывший президент Дональд Трамп обратился в Верховный суд в четверг с требованием запретить раскрытие документов, касающихся его администрации, в рамках расследования беспорядков 6 января в Капитолии, сообщает Associated Press.

В миреИск Трампа о запрете раскрытия документов о штурме Капитолия отклоненЧитать подробнее

Ранее аналогичное требование было отклонено в федеральном окружном и апелляционном судах столичного округа Колумбия. В постановлении коллегия из трех судей отклонила различные аргументы Трампа в пользу отказа в предоставлении документов. Судья Патрисия Миллетт заявила, что у Конгресса были "исключительно жизненно важные интересы" в изучении событий 6 января. По ее мнению, нынешний президент Джо Байден принял "тщательно обоснованное" решение о том, что документы отвечают общественным интересам, поэтому не следует ссылаться на привилегии исполнительной власти.

Документы включают дневники президента, журналы звонков в Белый дом, журналы посетителей, черновики выступлений, рукописные заметки о событиях 6 января от тогдашнего главы администрации Трампа Марка Медоуза.

Трамп подал в суд на комитет палаты представителей и Национальный архив в октябре, заявив о привилегиях исполнительной власти в отношении широкого круга документов, которые национальный архивист определил как имеющие отношение к событиям 6 января 2021 года. 12 ноября коллегия из трех судей Окружного апелляционного суда округа Колумбия в четверг удовлетворила просьбу юридической команды экс-президента США Дональда Трампа временно запретить передачу документов из Национального архива в комитет.

6 января 2021 года сторонники Трампа прорвались в здание Капитолия в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. За несколько часов перед этими событиями Трамп обратился к демонстрантам, собравшимся в Вашингтоне. Он тогда вновь заявил, что не признает поражения на президентских выборах 2020 года. Также он призвал сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование.

США Дональд Трамп Верховный суд США

Новости по теме

Новости

СБУ открыла дело о госизмене на симпатизирующего Лукашенко нардепа

Экс-сотрудницу полиции в США признали виновной в убийстве темнокожего

Экс-сотрудницу полиции в США признали виновной в убийстве темнокожего

У христиан большинства стран мира наступил рождественский сочельник

У христиан большинства стран мира наступил рождественский сочельник
Пандемия коронавируса

Всех сотрудников Ватикана обязали привиться от COVID-19

Всех сотрудников Ватикана обязали привиться от COVID-19

Салливан заявил, что США и НАТО готовы взаимодействовать с РФ по гарантиям безопасности

Салливан заявил, что США и НАТО готовы взаимодействовать с РФ по гарантиям безопасности

Что произошло за день: четверг, 23 декабря

Бельгия решила отключить АЭС в стране в 2025 году

Бельгия решила отключить АЭС в стране в 2025 году

Литва может остановить транзит белорусского хлоркалия раньше апреля 2022 года

Литва может остановить транзит белорусского хлоркалия раньше апреля 2022 года
Пандемия коронавируса

Семь сотрудников Пентагона заразились COVID после посещения базы ВМС США на Гавайях

Киев опроверг заявление Путина о подготовке Украиной военной операции в Донбассе

Киев опроверг заявление Путина о подготовке Украиной военной операции в Донбассе
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });