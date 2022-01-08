Минэнерго Казахстана сообщило о штатной работе НПЗ страны

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Казахстане работают в штатном режиме, сообщила в субботу пресс-служба министерства энергетики республики.

"В регионах и городах Казахстана со стабильной обстановкой возобновляется работа сетей АЗС. Поставки ГСМ (горюче-смазочные материалы - ИФ) и сжиженного газа стабилизированы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в субботу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора проинформировал президента России Владимира Путина о стабилизации ситуации в стране.