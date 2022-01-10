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Ученые измерили силу долговременного иммунитета к коронавирусам

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Ученые Имперского колледжа Лондона установили, как влияет на заражение SARS-CoV-2 присутствие Т-клеток, возникших под воздействием других коронавирусов, сообщает портал Medical Xpress.

"В то время как предыдущие исследования показали, что Т-клетки, индуцированные другими коронавирусами, могут распознавать SARS-CoV-2, в новом исследовании впервые рассматривается, как присутствие этих Т-клеток во время воздействия SARS-CoV-2 влияет на процесс заражения", - говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что полученные ими результаты дают основу для разработки универсальной вакцины второго поколения, которая могла бы предотвратить заражение нынешними и будущими вариантами SARS-CoV-2, включая вариант "омикрон".

Исследование началось в сентябре 2020 года, когда большинство людей в Великобритании не были ни инфицированы, ни вакцинированы против SARS-CoV-2. В нем участвовали 52 человека, которые контактировали с заболевшим COVID-19, подтвержденным ПЦР-тестом.

Участники провели ПЦР-тесты в самом начале и через 4 и 7 дней, чтобы определить, развилась ли у них инфекция.

Образцы крови у 52 участников были взяты в течение 1-6 дней после того, как они подверглись воздействию вируса, что позволило исследователям проанализировать уровни ранее существовавших Т-клеток, индуцированных предыдущими инфекциями, вызванными коронавирусом простуды, которые также перекрестно распознают белки вируса SARS-CoV-2.

Исследователи обнаружили, что уровни этих кросс-реактивных Т-клеток были значительно выше у 26 человек, которые не заразились, по сравнению с 26 заболевшими.

"Эти Т-клетки нацелены на внутренние белки вируса SARS-CoV-2, а не на спайковый белок на поверхности вируса, чтобы защитить его от инфекции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что существующие вакцины не вызывают иммунный ответ на эти белки. Между тем, они могут стать мишенью вакцины, дающей долговременную защиту, потому что реакция Т-клеток сохраняется дольше, чем реакция антител.

В то же время ученые признают, что их исследование было несколько ограниченным, в том числе из-за небольшого числа участников, 88% которых были белыми европейцами, что не дает возможности моделировать демографические факторы.

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