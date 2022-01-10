СМИ спустя месяц сообщили о задержании главы военной разведки Дании

Ларс Финдсен с декабря находится под стражей в рамках дела о разглашении секретной информации

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Отстраненный от работы глава военной разведки Дании Ларс Финдсен находится под стражей с декабря 2021 года по делу о разглашении секретной информации, сообщают в понедельник европейские СМИ.

Расследование в отношении Финдсена и еще трех нынешних и бывших сотрудников датского разведсообщества ведется в рамках закрытого для общественности процесса. Их обвиняют в разглашении информации высокого уровня конфиденциальности, но какой именно, не уточняется.

При этом под стражей из четырех фигурантов находится только Финдсен. Информацию об этом обнародовали в понедельник местные СМИ после того, как был снят запрет на публикацию данных сведений.

"Я не признаю свою вину. Это абсолютное безумие", - приводят европейские СМИ слова Финдсена в зале судебных заседаний в Копенгагене.

В понедельник судья продлил до 4 февраля срок содержания под стражей Финдсена.

Максимальное наказание за подобные преступления в Дании может достигать 12 лет тюремного заключения.

Финдсен возглавляет службу разведки с 2015 года, с 2020 года он временно отстранен от службы. Согласно европейским СМИ, он "находится в отпуске".