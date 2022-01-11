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Сильное землетрясение произошло у побережья Кипра

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано в акватории Средиземного моря в 133 километрах северо-западнее города Лимассол на Кипре, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 04:08 по московскому времени во вторник землетрясения находился примерно в 53 километрах от западного берега Кипра.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "опустошительное".

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду землетрясения в 6,5. По данным европейских сейсмологов, эпицентр находился в 119 километрах западнее Лимассола.

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