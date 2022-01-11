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США не считают провалом прошедшие в Женеве российско-американские переговоры

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Нельзя сказать, что состоявшиеся накануне в Женеве переговоры России и США завершились провалом, заявил посол США в РФ Джон Салливан.

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"Но, в конечном счете, он (провал - ИФ) может наступить", - подчеркнул глава американской дипмиссии в эфире телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом).

"Нам важно фокусироваться на том, что это был восьмичасовой диалог, это не было просто показным демонстрированием своей позиции с каждой стороны", - добавил американский посол.

При этом он выразил убеждение, что лучший способ добиться взаимопонимания между Москвой и Вашингтоном - это "непубличные дискуссии, наподобие вчерашних".

Накануне в Женеве состоялись российско-американские межведомственные переговоры по гарантиям безопасности, российскую делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Ожидается, что эта тема будет также обсуждаться в среду в Брюсселе по линии не созывавшегося с 2019 года Совета Россия-НАТО, а в четверг - в рамках ОБСЕ. Как заявил по итогам женевских переговоров Рябков, решение о дальнейших контактах с США по гарантиям безопасности будет принято по итогам консультаций РФ с НАТО и в рамках ОБСЕ. При этом замминистра отметил, что это решение будет во многом зависеть именно от итогов переговоров в Брюсселе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил во вторник, что в Кремле намерены в ближайшее время определиться, есть ли смысл продолжать переговоры с США по гарантиям безопасности.

США Джон Салливан

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