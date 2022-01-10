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Слуцкий заявил, что в ходе переговоров в Женеве "прорыва не случилось"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Положительным итогом встречи РФ-США в Женеве стало подтверждение недопустимости развязывания ядерной войны, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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"Среди позитивных итогов - подтверждение о недопустимости развязывания ядерной войны, победителей в которой просто быть не может", - сказал Слуцкий журналистам в понедельник.

В ходе переговоров "прорыва пока не случилось, но все проблемы обозначены и вещи названы своими именами", сказал глава комитета.

"Судя по заявлениям американской стороны, Вашингтон все еще не до конца осознает серьезность и комплексность российских предложений по глобальной безопасности", - считает Слуцкий.

Российская сторона, в свою очередь, снова и вполне конкретно обозначила границы и "красные линии". Среди них - нерасширение НАТО на сопредельные с РФ государства, прежде всего Украину. "И это императив", - подчеркнул парламентарий.

Вместе с тем, "от того, насколько глубоко именно западные партнеры будут настроены на компромиссы, зависят вопросы общемировой безопасности", сказал он. Слуцкий добавил, что "Россия никому не позволит себя шантажировать и обманывать дальше на голубом глазу".

Леонид Слуцкий США НАТО

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