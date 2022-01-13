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Умерла основательница группы The Ronettes Ронни Спектор

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Основательница группы The Ronettes Вероника Беннетт, выступавшая под псевдонимом Ронни Спектор, умерла на 79-м году жизни. Об этом сообщила ее семья в заявлении, опубликованном на сайте исполнительницы в среду.

"Сегодня Ронни мирно покинула этот мир. Ронни прожила свою жизнь с огоньком в глазах, пылким характером, саркастичным чувством юмора и улыбкой на лице", — говорится в заявлении семьи исполнительницы.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

В составе группы The Ronettes Ронни Спектор исполняла музыку в стиле поп и рок-н-ролл. Известность принесла ей песня "Be My Baby".

Хроника 05 января 2019 года – 13 января 2022 годаУмершие знаменитости
Ронни Спектор

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