У православных христиан наступила Страстная пятница

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Православные христиане всего мира отмечают сегодня Великую пятницу - самый скорбный день церковного календаря, когда принято вспоминать крестные страдания и смерть Спасителя.

Не случайно именно в этот день Страстной недели пост становится особенно строгим: по церковным канонам, не положено вкушать ничего, кроме воды и хлеба.

В соответствии с традицией в Великую пятницу в церквах совершается поклонение плащанице, которую выносят на середину храма, оставляют там в окружении белых цветов, читают над ней Евангелие и исполняют погребальные песнопения. Поклонение плащанице длится два дня - до позднего вечера субботы, и за несколько минут до пасхального крестного хода ее вносят обратно в алтарь.

На утрене Великой пятницы читается 12 отрывков из Евангелия, которые повествуют о страстях Иисуса. Во время этого богослужения верующие держат в руках зажженные свечи, которые символизируют духовное бодрствование христиан.

В этот трагический день литургии не бывает, но в третьем часу дня совершается вечерня, во время которой находящиеся в храме сопереживают смерть Христа.