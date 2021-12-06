ЕСПЧ удовлетворил иски нелегалов, требовавших не выдворять их из ЕС в Белоруссию

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Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В ЕСПЧ удовлетворили большинство поступивших с августа 2021 года исков от нелегальных мигрантов, требовавших не выдворять их из ЕС в Белоруссию, сообщается в опубликованном в понедельник пресс-релизе суда.

При этом речь идет об обеспечительных мерах, рассчитанных на ограниченное время, за которое власти стран должны разобраться, имеют ли нелегалы основания добиваться убежища на их территории.

По данным ЕСПЧ, с 20 августа по 3 декабря 2021 года суд обработал 47 исков от 198 нелегалов. Речь идет о людях, которые за последние месяцы попали в Польшу, Литву и Латвию через территорию Белоруссии. Основная масса исков (44) поданы против Польши, один - против Литвы и два - против Латвии.

Суд удовлетворил 43 запроса из 47. "В большинстве случаев истцы заявляли, что находятся в Польше и просили не выдворять их обратно в Белоруссию", - говорится в документе. При этом ЕСПЧ в подобных случаях постановил, что "истцов, если они действительно уже находятся в Польше, не следует оттуда выдворять".

Также мигранты добивались через ЕСПЧ того, чтобы в ЕС им предоставляли временное место для проживания, медобслуживание, одежду, питьевую воду и продукты питания.

Впоследствии суд отменил ряд принятых решений, когда обнаруживал, что они по той или иной причине утратили актуальность. "По состоянию на 3 декабря 2021 года, обеспечительные меры ЕСПЧ действуют в случае с 28 исками. Все они были поданы против Польши", - говорится в пресс-релизе.

Напряженность на границе Белоруссии и Польши резко возросла с начала ноября, когда там собрались тысячи мигрантов. В основном, это выходцы из мусульманских стран. Многие из них периодически предпринимают попытки прорваться через пограничные заграждения. В ЕС называют миграционный кризис "гибридной агрессией" белорусского режима.

Гуманитарные организации опасаются за здоровье нелегалов, которые зачастую вынуждены длительное время находиться в лесу в условиях зимы.