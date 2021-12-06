Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

ЕСПЧ удовлетворил иски нелегалов, требовавших не выдворять их из ЕС в Белоруссию

ЕСПЧ удовлетворил иски нелегалов, требовавших не выдворять их из ЕС в Белоруссию
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В ЕСПЧ удовлетворили большинство поступивших с августа 2021 года исков от нелегальных мигрантов, требовавших не выдворять их из ЕС в Белоруссию, сообщается в опубликованном в понедельник пресс-релизе суда.

При этом речь идет об обеспечительных мерах, рассчитанных на ограниченное время, за которое власти стран должны разобраться, имеют ли нелегалы основания добиваться убежища на их территории.

По данным ЕСПЧ, с 20 августа по 3 декабря 2021 года суд обработал 47 исков от 198 нелегалов. Речь идет о людях, которые за последние месяцы попали в Польшу, Литву и Латвию через территорию Белоруссии. Основная масса исков (44) поданы против Польши, один - против Литвы и два - против Латвии.

В миреЕСПЧ обязал Польшу и Латвию помочь беженцам на границе с БелоруссиейЧитать подробнее

Суд удовлетворил 43 запроса из 47. "В большинстве случаев истцы заявляли, что находятся в Польше и просили не выдворять их обратно в Белоруссию", - говорится в документе. При этом ЕСПЧ в подобных случаях постановил, что "истцов, если они действительно уже находятся в Польше, не следует оттуда выдворять".

Также мигранты добивались через ЕСПЧ того, чтобы в ЕС им предоставляли временное место для проживания, медобслуживание, одежду, питьевую воду и продукты питания.

Впоследствии суд отменил ряд принятых решений, когда обнаруживал, что они по той или иной причине утратили актуальность. "По состоянию на 3 декабря 2021 года, обеспечительные меры ЕСПЧ действуют в случае с 28 исками. Все они были поданы против Польши", - говорится в пресс-релизе.

Напряженность на границе Белоруссии и Польши резко возросла с начала ноября, когда там собрались тысячи мигрантов. В основном, это выходцы из мусульманских стран. Многие из них периодически предпринимают попытки прорваться через пограничные заграждения. В ЕС называют миграционный кризис "гибридной агрессией" белорусского режима.

Гуманитарные организации опасаются за здоровье нелегалов, которые зачастую вынуждены длительное время находиться в лесу в условиях зимы.

ЕСПЧ Белоруссия

Новости по теме

Новости

Расчетный банк WebMoney по предписанию ЦБ РФ приостановил ряд операций

Выдохнули, но не расслабились - участники рынка обсудили ситуацию с "Роснано". Обзор

Выдохнули, но не расслабились - участники рынка обсудили ситуацию с "Роснано". Обзор

Российский авторынок заканчивает год на депрессивной ноте. Обобщение

Российский авторынок заканчивает год на депрессивной ноте. Обобщение
Пандемия коронавируса

В МВФ увидели риски для мировой экономики в появлении новых штаммов COVID

Цены на заправках Москвы растут уже 10 недель подряд

Цены на заправках Москвы растут уже 10 недель подряд

Дума отказалась от "дачной амнистии" на особо охраняемых территориях

Акционеры "Северстали" одобрили дивиденды за III квартал в 85,93 руб. на акцию

Электронная площадка "Газпрома" на этой неделе по-прежнему не возобновляет продажи

Минпромторг выдал лицензии на экспорт удобрений из РФ

Минпромторг выдал лицензии на экспорт удобрений из РФ

Сбербанк вновь повысил ставки по большей части ипотечных программ

Сбербанк вновь повысил ставки по большей части ипотечных программ
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });