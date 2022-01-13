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Черногория смягчила правила въезда в страну для туристов

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Власти Черногории обновили требования к въезду иностранных туристов на территорию страны, они будут действовать до 19 января с возможностью продления, сообщает портал RTCG.

"Минздрав Черногории объявил о новых правилах въезда в страну, согласно которым с 13 января иностранные путешественники могут въехать при выполнении хотя бы одного из четырех условий цифрового COVID-19-сертификата ЕС. Требования изменились в связи с улучшением эпидемиологической обстановки", - пишет издание.

По словам главы Минздрава Черногории Елены Боровинич-Бойович, в ближайшие 7 дней въехать можно будет при соблюдении одного из пунктов COVID-сертификата ЕС: турист должен быть полностью вакцинирован, и с момента введения второй дозы препарата должно пройти не более шести месяцев.

"В качестве альтернативы подойдут отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки, или экспресс-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов. Также можно предъявить справку о коронавирусе, перенесенном не менее 10 дней и не более полугода назад", - сказала она.

Новые требования отменяют предыдущие правила, согласно которым в Черногорию нельзя было приехать непривитым и не переболевшим иностранным гражданам, а вакцинированным и перенесшим COVID-19 нужен был ПЦР-тест.

Как отмечает издание, власти разрешили возобновить работу фитнес-центров и тренажерных залов с возможностью выделения не менее 10 кв. метров на одного человека при наличии у посетителя сертификата вакцинации от коронавируса.

Черногория коронавирус

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