Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:38Заразились
на 13.01В России 10 723 305+21 155В мире 317 166 137+3 667 957

Зеленский и Джонсон обсудили ситуацию c безопасностью вокруг Украины

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном во время которого собеседники обменялись мнениями о возможных шагах по деэскалации.

"Провел плодотворный разговор с Борисом Джонсоном. Обсудили ситуацию безопасности вокруг Украины. Обменялись мнениями о возможных шагах по деэскалации. Прилагаем общие усилия для достижения мира", - написал Зеленский в твиттере.

Как сообщили в пресс-службе украинского президента, Зеленский рассказал Джонсону о ситуации вокруг Украины. Президент отдельно сделал акцент на предпринимаемых шагах с целью достижения мира в рамках имеющихся переговорных форматов.

Президент Украины также проинформировал премьер-министра Великобритании о мерах, предпринимаемых украинской стороной для активизации переговорного процесса в рамках Нормандского формата. Кроме того, Зеленский сообщил о мирных инициативах Украины, в частности по взаимному освобождению удерживаемых лиц.

Он поблагодарил Джонсона за неизменную поддержку со стороны Великобритании суверенитета, территориальной целостности Украины. Зеленский особо отметил важность практической помощи, которую Великобритания оказывает Украине, и отметил, что это является ярким проявлением действенной поддержки в сфере безопасности.

Отметив роль друзей и партнеров украинского государства в вопросе урегулирования ситуации и недопущения эскалации российской агрессии, президент подчеркнул, что никакие решения по Украине не должны приниматься без Украины.

При этом Зеленский заявил, что позиция западных стран в диалоге с Российской Федерацией должна оставаться жесткой и решительной; нужно быть готовыми к безотлагательному введению превентивного пакета санкций против РФ, сообщила пресс-служба.

По данным пресс-службы, собеседники констатировали общность оценок проекта "Северный поток 2", который, по их мнению, используется как энергетическое оружие.

Как сообщается, президент Украины и премьер-министр Великобритании обменялись мнениями о дальнейших политических контактах на самом высоком уровне.

Украина Великобритания

Новости по теме

Новости

США решительно отреагируют в случае размещения войск РФ в Латинской Америке

США решительно отреагируют в случае размещения войск РФ в Латинской Америке

Сенат США отклонил законопроект о новых санкциях против "Северного потока 2"

Принца Эндрю лишили воинских званий из-за обвинений в насилии

Принца Эндрю лишили воинских званий из-за обвинений в насилии

ЕС продлил еще на полгода экономические санкции против России

Ракета SpaceX стартовала на орбиту со 105 спутниками

Ракета SpaceX стартовала на орбиту со 105 спутниками

НАТО весной проведет масштабные учения в Норвегии

Постпред РФ заявил, что в ОБСЕ не дали адекватного ответа по гарантиям безопасности

Путин заявил, что в Казахстане вели бои с военными не те, кто протестовал из-за газа

Путин заявил, что в Казахстане вели бои с военными не те, кто протестовал из-за газа

Министры обороны стран ОДКБ приняли решение о возвращении миротворцев из Казахстана

Лавров назвал нервным срывом новый проект санкций США против РФ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });