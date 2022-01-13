Зеленский и Джонсон обсудили ситуацию c безопасностью вокруг Украины

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном во время которого собеседники обменялись мнениями о возможных шагах по деэскалации.

"Провел плодотворный разговор с Борисом Джонсоном. Обсудили ситуацию безопасности вокруг Украины. Обменялись мнениями о возможных шагах по деэскалации. Прилагаем общие усилия для достижения мира", - написал Зеленский в твиттере.

Как сообщили в пресс-службе украинского президента, Зеленский рассказал Джонсону о ситуации вокруг Украины. Президент отдельно сделал акцент на предпринимаемых шагах с целью достижения мира в рамках имеющихся переговорных форматов.

Президент Украины также проинформировал премьер-министра Великобритании о мерах, предпринимаемых украинской стороной для активизации переговорного процесса в рамках Нормандского формата. Кроме того, Зеленский сообщил о мирных инициативах Украины, в частности по взаимному освобождению удерживаемых лиц.

Он поблагодарил Джонсона за неизменную поддержку со стороны Великобритании суверенитета, территориальной целостности Украины. Зеленский особо отметил важность практической помощи, которую Великобритания оказывает Украине, и отметил, что это является ярким проявлением действенной поддержки в сфере безопасности.

Отметив роль друзей и партнеров украинского государства в вопросе урегулирования ситуации и недопущения эскалации российской агрессии, президент подчеркнул, что никакие решения по Украине не должны приниматься без Украины.

При этом Зеленский заявил, что позиция западных стран в диалоге с Российской Федерацией должна оставаться жесткой и решительной; нужно быть готовыми к безотлагательному введению превентивного пакета санкций против РФ, сообщила пресс-служба.

По данным пресс-службы, собеседники констатировали общность оценок проекта "Северный поток 2", который, по их мнению, используется как энергетическое оружие.

Как сообщается, президент Украины и премьер-министр Великобритании обменялись мнениями о дальнейших политических контактах на самом высоком уровне.