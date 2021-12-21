США и Великобритания направили специалистов по кибербезопасности на Украину

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - США и Великобритания направили группу специалистов по кибербезопасности на Украину, передает в понедельник газета The New York Times.

Как сообщает издание, эксперты должны помочь усилить защиту энергетических сетей, банковской системы и других важных объектов инфраструктуры.

По версии газеты, США и Великобритания ожидают, что кибератаки на Украину могут якобы последовать со стороны хакеров из России. Россия уже нападала на энергосистему Украины в прошлом, и эксперты говорят, что Москва может предпринять аналогичные шаги, поскольку она размещает войска вдоль границы Украины.

В ноябре США довели до сведения РФ, что ее ждут последствия в том случае, если она не окажет помощь в борьбе с киберпреступностью. Директор по кибербезопасности в администрации Соединенных Штатов Крис Инглис заявил, что США не будут "бессильны", если Россия не сможет действовать на этом направлении, и привлекут "коалицию" для оказания давления на РФ.