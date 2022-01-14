Британские самолеты-разведчики резко увеличили полеты у границ РФ на Черном море

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В последнее время стратегические разведывательные самолеты RC-135 британских Королевских ВВС значительно увеличили полеты вблизи границ России на Черном море. Об этом сообщило в пятницу специализированное военное издание UK Defence Journal.

"Британские самолеты-разведчики над Черным морем вблизи Крыма не являются чем-то необычным, но мы наблюдаем значительное увеличение частоты полетов в последние несколько недель", - указывает издание, отмечая также возросшую активность аналогичных американских авиационных средств.

Указывается, что британские самолеты RC-135, предназначенные для ведения радиоэлектронной разведки направляются в район Черного моря для выполнения полетов вблизи границ Украины с Россией.

В настоящее время Великобритания располагает тремя такими самолетами, способными вести радиоэлектронную разведку на сотни километров в глубину территории страны без нарушения ее госграницы.