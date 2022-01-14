Впервые в 2022 г. в Великобритании выявили меньше 100 тыс. новых случаев COVID за день

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Впервые с 27 декабря врачи в Великобритании выявили меньше 100 тысяч случаев заражения коронавирусом за день. Об этом сообщило в пятницу Агентство безопасности здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA).

В общей сложности 14 января было выявлено 99 652 новых случаев заражения коронавирусом и 270 смертей от последствий заболевания. До этого в последний раз число ежедневных случаев в Великобритании не превышало порог в 100 тыс. 27 декабря 2021 года: тогда было зафиксировано 97 579 заражений за сутки.

За пятницу около 20,5 тыс. британцев получили первую дозу вакцины от COVID-19, более 32 тыс. - вторую и порядка 111,8 тыс. - третью. Таким образом в стране полностью вакцинировано около 83% населения и около 63% получили "бустерную" дозу.

За весь период пандемии в Великобритании было выявлено более 15 млн случаев заражения коронавирусом и около 151,6 тыс. смертей от последствий заболевания.