Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:29Заразились
на 14.01В России 10 747 125+23 820В мире 320 038 386+2 872 249

Впервые в 2022 г. в Великобритании выявили меньше 100 тыс. новых случаев COVID за день

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Впервые с 27 декабря врачи в Великобритании выявили меньше 100 тысяч случаев заражения коронавирусом за день. Об этом сообщило в пятницу Агентство безопасности здравоохранения Соединенного Королевства (UKHSA).

В общей сложности 14 января было выявлено 99 652 новых случаев заражения коронавирусом и 270 смертей от последствий заболевания. До этого в последний раз число ежедневных случаев в Великобритании не превышало порог в 100 тыс. 27 декабря 2021 года: тогда было зафиксировано 97 579 заражений за сутки.

За пятницу около 20,5 тыс. британцев получили первую дозу вакцины от COVID-19, более 32 тыс. - вторую и порядка 111,8 тыс. - третью. Таким образом в стране полностью вакцинировано около 83% населения и около 63% получили "бустерную" дозу.

За весь период пандемии в Великобритании было выявлено более 15 млн случаев заражения коронавирусом и около 151,6 тыс. смертей от последствий заболевания.

Великобритания коронавирус

Новости

Швеция направила военный патруль в город на острове Готланд в ответ на активность России

США заподозрили РФ в подготовке диверсий на Украине для оправдания военного вторжения

Google обвинили в многолетнем обмане пользователей сервиса рекламных аукционов

Google обвинили в многолетнем обмане пользователей сервиса рекламных аукционов

В сенате США представили еще один проект о санкциях против руководства РФ

Массовые протесты в Казахстане

Режим ЧП будет отменен в более чем половине регионов Казахстана

Хакеры из КНДР похитили за год криптовалюты на $400 млн

Хакеры из КНДР похитили за год криптовалюты на $400 млн

Швеция выведет военных из Мали из-за присутствия в стране "вагнеровцев"

Массовые протесты в Казахстане

Посольство РФ сообщило о гибели россиянки во время погромов в Казахстане

Швеция отметила рост военной активности РФ в Балтийском море

Швеция отметила рост военной активности РФ в Балтийском море

Данные украинцев не попали к хакерам после атаки на сайты кабмина Украины

Данные украинцев не попали к хакерам после атаки на сайты кабмина Украины
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });