Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:29Заразились
на 22.01В России 11 044 986+57 212В мире 346 464 304+3 939 384

ООН призвала талибов предоставить данные о двух похищенных правозащитницах

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) призвала захватившее Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) предоставить информацию о похищенных в Кабуле двух правозащитницах.

"ООН разделяет растущую озабоченность по поводу исчезновение двух афганских активисток, Таманы Заряби Парьяни и Параваны Ибрахимхель, которые, как сообщается, были похищены из своих домов в ночь на среду. Мы призываем Талибан предоставить информацию об их местонахождении и защитить права всех афганцев", - говорится в заявлении, опубликованном в субботу в официальном аккаунте МООНСА в твиттере.

В ночь на среду одна из участниц протестных митингов в Кабуле Парьяни выложила в сети видео, как неизвестные пытаются выломать двери ее дома. На видео она просит спасти ее, потому что, по ее словам, талибы пытаются арестовать ее. После этого связь с женщиной прекратилась, талибы не комментировали арест женщин.

Афганистан ООН

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В Японии впервые зафиксировали более 50 тыс. суточных заражений COVID-19

В Японии впервые зафиксировали более 50 тыс. суточных заражений COVID-19
Массовые протесты в Казахстане

Ущерб от беспорядков в Казахстане оценили в $313,6 млн

Ущерб от беспорядков в Казахстане оценили в $313,6 млн

Источник анонсировал визит главы МИД Великобритании в Москву в феврале

Источник анонсировал визит главы МИД Великобритании в Москву в феврале

Что случилось этой ночью: суббота, 22 января

США не выдали визу космонавту Николаю Чубу

Постпред США при ООН не исключила военное участие Вашингтона в конфликте вокруг Украины

Постпред США при ООН не исключила военное участие Вашингтона в конфликте вокруг Украины

США попросили Россию не раскрывать письменные ответы на инициативы РФ по безопасности

Спикер Палаты представителей США пообещала продвигать законопроект о санкциях против РФ

Спикер Палаты представителей США пообещала продвигать законопроект о санкциях против РФ

Зеленский подписал указы о санкциях против ряда российских предприятий, чиновников и судей

Режим повышенной террористической опасности в Байконуре запланировали отменить 24 января

Режим повышенной террористической опасности в Байконуре запланировали отменить 24 января
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });