ООН призвала талибов предоставить данные о двух похищенных правозащитницах

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) призвала захватившее Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) предоставить информацию о похищенных в Кабуле двух правозащитницах.

"ООН разделяет растущую озабоченность по поводу исчезновение двух афганских активисток, Таманы Заряби Парьяни и Параваны Ибрахимхель, которые, как сообщается, были похищены из своих домов в ночь на среду. Мы призываем Талибан предоставить информацию об их местонахождении и защитить права всех афганцев", - говорится в заявлении, опубликованном в субботу в официальном аккаунте МООНСА в твиттере.

The UN shares growing concerns re. disappearance of two Afghan women activists, Tamana Zaryabi Paryani & Parawana Ibrahimkhel, reportedly abducted from their homes overnight Wednesday. We urge Taliban to provide information on their whereabouts & to protect rights of all Afghans. pic.twitter.com/SKXFVM7Oi9 — UNAMA News (@UNAMAnews) January 22, 2022

В ночь на среду одна из участниц протестных митингов в Кабуле Парьяни выложила в сети видео, как неизвестные пытаются выломать двери ее дома. На видео она просит спасти ее, потому что, по ее словам, талибы пытаются арестовать ее. После этого связь с женщиной прекратилась, талибы не комментировали арест женщин.