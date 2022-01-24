Главком ВМС Германии назвал свои слова о "потерянном" Крыме личным мнением

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Командующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что его заявление о Крыме и Украине является личным мнением, а не официальной позицией государства.

Мои заявления о политике безопасности (...) выражали мое личное мнение на тот момент по ситуации на местах. Они никоим образом не соответствуют официальной позиции министерства обороны Германии", - написал Шенбах в Twitter.

Он добавил, что "неосторожно, неправильно оценил ситуацию". "Я не должен был этого делать. Интерпретировать нечего, это была явная ошибка", - добавил вице-адмирал.

21 января в Индии Шенбах заявил, что, по его мнению, "крымский полуостров потерян, он никогда не вернется". Посол ФРГ в Киеве Анка Фельдгузен в связи с данным высказыванием была вызвана в МИД Украины.

Министерство обороны ФРГ дистанцировалось от его высказываний, отметив, что не разделяет мнение Шенбаха. После этого заявления главком ВМС подал рапорт об отставке.