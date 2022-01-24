Google обвинили в записи истории местоположений даже при ее отключении

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Власти федерального округа Колумбия и двух штатов США подали новые иски в отношении Google, принадлежащей Alphabet Inc, обвинив компанию в том, что она продолжает записывать данные о передвижении пользователей даже в том случае, если они отключают сохранение истории местоположений.

Google вводит в заблуждение пользователей, заявляя, что в случае отключения ими опции сохранения истории местоположений компания не будет хранить информацию о местах, которые они посещали, говорится в иске, поданном в понедельник в Высший суд округа Колумбия.

Истцы утверждают, что Google продолжает отслеживать местоположение пользователей с помощью данных, полученных при использовании ими поискового сервиса, приложения Google Карты, Wi-Fi и Bluetooth.

"В действительности, вне зависимости от того, какие опции они выбирают, пользователи, использующие продукты Google, не имеют других вариантов, кроме как позволить компании собирать, хранить и использовать данные об их местоположении, - говорится в иске. - Другими словами, даже когда настройки мобильного устройства пользователя запрещают Google доступ к данным о местоположении, компания находит способ продолжать устанавливать его".

Таким образом, действия Google не соответствуют публичным заявлениям компании о том, что она позволяет пользователям контролировать то, какие данные она может собирать, а какие нет, считают истцы. Они рассчитывают, что суд примет решение оштрафовать Google, а также потребует от компании избавиться от незаконно собранных данных.

Подобные иски против Google были поданы в понедельник властями штатов Индиана и Техас, сообщает газета The Wall Street Journal.

Акции Alphabet теряют в цене 3,2% в ходе торгов в понедельник. За последние 12 месяцев их стоимость выросла на 33%.