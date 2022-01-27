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Премьер Норвегии назвал неактуальным вопрос о расширении НАТО

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Вопрос расширения НАТО в настоящее время не актуален, считает премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

"Я не вижу сегодня, чтобы расширение НАТО стояло на повестке дня", - сказал Стере в интервью Associated Press.

Говоря о возможном вступлении в альянс Швеции и Финляндии, премьер Норвегии подчеркнул, что это должен быть "их свободный выбор".

"Никто другой не может прийти извне и диктовать свой выбор", - отметил он.

Относительно ситуации вокруг Украины Стере заявил, что за столом переговоров следует обсуждать важные для людей вопросы, а не проводить "такого рода военную демонстрацию".

"С политической точки зрения, для меня это признак слабости в том смысле, что вы должны выражать свои взгляды и свои интересы с помощью такого рода военной демонстрации, потому что именно за столом вы решаете вопросы, которые важны для людей", - заключил премьер-министр Норвегии.

Ранее глава МИД Швеции Анн Линде опровергла планы вступления страны в НАТО.

"Прямо сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня", - отметила министр.

В то же время она напомнила, что Швеция и Финляндия являются самыми близкими партнерами НАТО.

Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто также заявлял, что у государства нет планов вступать в НАТО, и оно не обсуждает этот вопрос с альянсом.

Йонас Гар Стере Норвегия НАТО

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