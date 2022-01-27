Гражданку РФ задержали в Минске

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Гражданка Российской Федерации была задержана в Минске в четверг, ее обвиняют в участии в протестах, сообщает незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна".

"Сегодня в Минске была задержана гражданка России Вера Цвикевич. У нее есть вид на жительство в Республике Беларусь", - заявили правозащитники.

По предварительной информации, ее обвиняют по ст. 342 УК Белоруссии "Организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок, либо активное участие в них".