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Первая женщина-президент вступила в должность в Гондурасе

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Сиомара Кастро была приведена к присяге в качестве первой женщины-президента Гондураса в условиях политического кризиса, сообщает BBC News.

Выступая на церемонии, лидер левых заявила, что она возглавит "разбитую" страну, но поклялась добиваться социальной справедливости и прозрачности. Кастро пообещала бороться с могущественными бандами, занимающимися незаконным оборотом наркотиков, а также либерализовать законы об абортах.

"Экономическая катастрофа, которую я унаследовала, не имеет аналогов в истории нашей страны", - сказала она в своем выступлении, подчеркнув необходимость реструктуризации государственного долга.

Муж Кастро, Мануэль Селайя, правил страной с 2006 по 2009 год, когда был свергнут в результате государственного переворота. Сиомара Кастро дважды баллотировалась на этот пост в течение нескольких лет после его отстранения от власти до своей победы на выборах в ноябре прошлого года.

Тысячи людей присоединились к церемонии инаугурации на национальном стадионе в столице Тегусигальпе.

Гондурас Сиомара Кастро

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