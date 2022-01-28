Украинский ледокол отправился в первый рейс в Антарктиду

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Украинский ледокол "Ноосфера" в пятницу, 28 января, отправляется в первый рейс в Антарктиду. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"В последний раз корабль под украинским флагом выходил в Южный океан более 20 лет назад. И сегодня Украина возвращается в круг морских государств мира", - указывается в сообщении в телеграмм-канале.

Отмечается, что "Ноосфера" стала первым украинским судном, оборудованным современной системой динамического позиционирования.

"Ноосфера" – флагман украинского научно-исследовательского флота, который создается в соответствии с указом президента Украины Владимира Зеленского. Ожидается, что в 2022 году в соответствии с этим указом будет оптимизирована и реконструирована существующая морская исследовательская инфраструктура, а в ближайшем будущем украинские судостроительные компании начнут создание новых опытных судов.

Как сообщалось, "Ноосфера", в прошлом – "Джеймс Кларк Росс", была приобретена Украиной у Великобритании 18 августа 2021 года. 30 августа в порту города Фредериксхавн (Дания) состоялась официальная передача судна. 5 октября ледокол прибыл в Одесский морской порт.