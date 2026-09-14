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Brent остается в плюсе и торгуется у $107,26 за баррель

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Рост цен на нефть вечером в понедельник замедлился, инвесторы продолжают оценивать новости о приостановке работы важного нефтепровода в Саудовской Аравии и изучают прогнозы аналитиков.

К 18:42 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,65 (2,53%), до $107,26 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $2,59 (2,59%), до $102,64 за баррель.

Работа нефтепровода "Восток-Запад" в Саудовской Аравии остановлена после массовых атак с применением дронов, сообщило Минэнерго страны. Мощность объекта оценивается в 7 млн баррелей в сутки. После перекрытия Ормузского пролива Саудовская Аравия перенаправила основной экспорт нефти с востока на запад по этому нефтепроводу, который выходит к порту Янбу на Красном море.

Если движение судов в проливе останется ограниченным, нефть в следующем году может подорожать до $120 за баррель, прогнозирует S&P Global Energy. Базовый сценарий компании предполагает средние котировки в 2027 году на уровне чуть ниже $100 за баррель, сценарий быстрого восстановления судоходства - ниже $60 за баррель.

В конце этого - начале следующего года датированный Brent будет стоить около $110 за баррель, ожидает Wood Mackenzie. После этого в случае полного открытия Ормуза в январе 2027 года котировки упадут в район $60 за баррель до начала 2028 года.

Brent WTI Wood Mackenzie Минэнерго Саудовская Аравия Ормузский пролив
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