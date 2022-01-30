В Сан-Паулу в результате проливных дождей погибли 18 человек

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - От последствий ливней в ночь на воскресенье на юго-востоке Бразилии (штат Сан-Паулу) погибли 18 человек. Об этом сообщил губернатор штата Жоау Дориа.

"Глубоко опечален ущербом, который нанесли сильные ливни в Сан-Паулу. Выражаю соболезнования семьям и друзьям 18 жертв", - написал политик в твиттер.

Сообщается, что власти проводят спасательную операцию. Губернатор распорядился выделить средства для помощи пострадавшим.