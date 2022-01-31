В Нацполиции Украины заявили о задержании группы лиц, планировавшей массовые беспорядки

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - В Национальной полиции заявили о задержании группы лиц, планировавших массовые беспорядки на территории Украины.

"31 января с участием министра внутренних дел и главы Нацполиции состоится брифинг по поводу задержания лиц, планировавших массовые беспорядки на территории Украины", - сообщила пресс-служба Нацполиции.

Вместе с тем, в полиции не приводят других подробностей, а анонсированный брифинг состоится в 10:00.