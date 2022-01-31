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Посол РФ в Нью-Дели заявил, что Россия заинтересована в углублении связей Индии с ОДКБ

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Москва заинтересована в том, чтобы Нью-Дели активнее взаимодействовал с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), контакты уже установлены, заявил посол РФ в Индии Денис Алипов.

"Мы были бы заинтересованы, если бы Индия углубляла свои связи с ОДКБ. Контакты Индии с организацией уже установлены. Но мы приветствовали бы более активное и плотное взаимодействие республики с этой организацией", - сказал Алипов в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия".

По его словам, индийцы "ведут активный политический диалог и развивают торговые связи со всеми республиками региона".

"Для них этот регион, как и для России, имеет повышенное значение. Это связано со многими внешнеполитическими вопросами, в первую очередь с вопросами безопасности и теми угрозами, которые происходят из-за нестабильной ситуации в Афганистане", - пояснил дипломат. Алипов напомнил, что "на этом пространстве активно действует ШОС (Шанхайская организация сотрудничества - ИФ), членом которой являются и центральноазиатские республики, и Россия, и Индия".

Поэтому, по его мнению, "эта площадка - наиболее удачная и правильная для того, чтобы углублять наше сотрудничество".

"Так что в целом мы заинтересованы в сотрудничестве с Индией по Центральной Азии в этих форматах вместе с другими участниками и членами ШОС. Это было бы весьма полезно. Помимо этого, этот регион является зоной ответственности ОДКБ", - подчеркнул российский посол в беседе с изданием.

Денис Алипов Россия Индия ОДКБ

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