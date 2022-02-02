Власти Киргизии заявили о сохранении напряженности на границе с Таджикистаном

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Ситуация на киргизско-таджикской границе остается напряженной, но предпосылок для конфликта пока нет, сообщил в среду журналистам глава Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев.

"Я бы не сказал, что ситуация на границе спокойная, она напряженная. Пока нет никаких предпосылок, что она станет конфликтной", - заявил Ташиев.

"Пока не завершится вопрос описания границ, конфликт может возникнуть в любой момент, там же живут люди", - отметил он.

По его словам, все ранее эвакуированные люди вернулись в свои дома.

Обострение обстановки на киргизско-таджикской границе

27 января обстановка на киргизско-таджикской границе обострилась, согласно сообщению погранслужбы Киргизии, из-за перекрытия дороги Баткен-Исфана. После переговоров между пограничными представителями Киргизии и Таджикистан участок дороги был открыт.

Но обстановка ухудшилась, возникла перестрелка между подразделениями пограничных войск Киргизии и Таджикистана, которая продолжалась более пяти часов. Перестрелки шли в местностях Торт-Кочо и Чыр-Добо. Таджикская сторона, как утверждали в Погранслужбе Киргизии, использовала минометы и гранатометы.

По данным Минздрава Киргизии, во время перестрелки ранения получили 12 человек, их состояние оценивается как средней тяжести. О пострадавших среди военных и мирных граждан также заявила и таджикская сторона.

В МЧС Киргизии сообщили, что из зоны приграничного конфликта были эвакуированы более 24 тыс. местных жителей.

Позже Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе, а также об отводе в места дислокации дополнительных сил и средств, стянутых к границе.