Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:08Заразились
на 02.02В России 12 128 796+141 883В мире 381 683 860+3 352 849

В Молдавии прошли обыски у 13 бывших "депутатов-перебежчиков"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Прокуроры, офицеры Службы информации и безопасности и следователи Национального центра по борьбе с коррупцией пришли с обысками к 13 бывшим депутатам парламента. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генеральной прокуратуры, они обвиняются в коррупции и незаконном обогащении.

Согласно сообщению, обыски проведены в 47 объектах недвижимости и 13 автомобилях.

"Бывшие депутаты обвиняются в незаконном обогащении. Они получали финансовое вознаграждение за переход из фракции во фракцию в разных созывах парламента. Разница между доходами и расходами бывших-депутатов составляла от 350 тыс. до 4,6 млн. леев (от $20 тыс. до 270 тыс.)", - отмечается в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что до вынесения судебного решения в отношении фигурантов уголовного дела действует принцип презумпции невиновности.

В чем обвинили депутатов парламента Молдавии

Обыски проведены у 13 из 14 депутатов, которые в конце 2014 года вышли из Партии коммунистов. Они были избраны по спискам Партии коммунистов, но в парламенте ни у одной партии не было большинства, в результате чего назревал политический кризис. В декабре 2014 года 14 из 21 депутата Партии коммунистов вышли из фракции и перешли в Демократическую партию, лидером которой тогда стал олигарх Владимир Плахотнюк. Демпартии удалось получить большинство и сформировать правительство.

Лидер коммунистов Владимир Воронин заявил тогда, что депутаты получили за выход из фракции от $100 до 500 тыс. СМИ также писали о подкупу депутатов Плахотнюком.

В 2019 году, после смены власти Плахотнюк бежал из Молдавии, он объявлен в международный розыск. Часть "депутатов-перебежчиков" прошли в парламент в 2019 году по спискам Демпартии. В новом парламенте некоторые из них перешли в партию "Шор" и другие формирования. На досрочных выборах в 2021 году ни один из них депутатом не стал, хотя и были включены в списки.

Молдавские СМИ пишут, что бывшие депутаты Владимир Витюк и Виолета Иванова были задержаны на 72 часа Антикоррупционной прокуратурой. Возможно также, что задержаны и другие фигуранты этого уголовного дела. Генпрокуратура пока не подтвердила факт задержания.

Молдавия

Новости

Сурок Фил предсказал американцам еще шесть недель зимы

Сурок Фил предсказал американцам еще шесть недель зимы

Ученые заявили, что локдауны лишь незначительно снизили число смертей от COVID

Суд ЕС отклонил жалобы Польши на решения ЕК по антимонопольным делам против "Газпрома"

Суд ЕС отклонил жалобы Польши на решения ЕК по антимонопольным делам против "Газпрома"

В Узбекистане предложили полностью заблокировать TikTok

В Узбекистане предложили полностью заблокировать TikTok

Госсекретарь МВД Черногории стал невъездным для России

Газета El Pais опубликовала ответы США и НАТО на предложения РФ по безопасности

Газета El Pais опубликовала ответы США и НАТО на предложения РФ по безопасности

Парламент Казахстана принял закон, отменяющий председательство Назарбаева в Совбезе

Парламент Казахстана принял закон, отменяющий председательство Назарбаева в Совбезе

Что случилось этой ночью: среда, 2 февраля

Европейские рынки акций завершили первую сессию февраля подъемом

Европейские рынки акций завершили первую сессию февраля подъемом

Министр обороны США в феврале отправится в Европу на встречу с союзниками по НАТО

Министр обороны США в феврале отправится в Европу на встречу с союзниками по НАТО
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });