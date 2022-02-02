В Молдавии прошли обыски у 13 бывших "депутатов-перебежчиков"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Прокуроры, офицеры Службы информации и безопасности и следователи Национального центра по борьбе с коррупцией пришли с обысками к 13 бывшим депутатам парламента. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генеральной прокуратуры, они обвиняются в коррупции и незаконном обогащении.

Согласно сообщению, обыски проведены в 47 объектах недвижимости и 13 автомобилях.

"Бывшие депутаты обвиняются в незаконном обогащении. Они получали финансовое вознаграждение за переход из фракции во фракцию в разных созывах парламента. Разница между доходами и расходами бывших-депутатов составляла от 350 тыс. до 4,6 млн. леев (от $20 тыс. до 270 тыс.)", - отмечается в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что до вынесения судебного решения в отношении фигурантов уголовного дела действует принцип презумпции невиновности.

В чем обвинили депутатов парламента Молдавии

Обыски проведены у 13 из 14 депутатов, которые в конце 2014 года вышли из Партии коммунистов. Они были избраны по спискам Партии коммунистов, но в парламенте ни у одной партии не было большинства, в результате чего назревал политический кризис. В декабре 2014 года 14 из 21 депутата Партии коммунистов вышли из фракции и перешли в Демократическую партию, лидером которой тогда стал олигарх Владимир Плахотнюк. Демпартии удалось получить большинство и сформировать правительство.

Лидер коммунистов Владимир Воронин заявил тогда, что депутаты получили за выход из фракции от $100 до 500 тыс. СМИ также писали о подкупу депутатов Плахотнюком.

В 2019 году, после смены власти Плахотнюк бежал из Молдавии, он объявлен в международный розыск. Часть "депутатов-перебежчиков" прошли в парламент в 2019 году по спискам Демпартии. В новом парламенте некоторые из них перешли в партию "Шор" и другие формирования. На досрочных выборах в 2021 году ни один из них депутатом не стал, хотя и были включены в списки.

Молдавские СМИ пишут, что бывшие депутаты Владимир Витюк и Виолета Иванова были задержаны на 72 часа Антикоррупционной прокуратурой. Возможно также, что задержаны и другие фигуранты этого уголовного дела. Генпрокуратура пока не подтвердила факт задержания.