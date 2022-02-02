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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:08Заразились
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Ученые заявили, что локдауны лишь незначительно снизили число смертей от COVID

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Ученые из американского университета Джонса Хопкинса в докладе о влиянии ограничительных мер на смертность от коронавируса пришли к выводу, что принимаемые меры имеют либо незначительный эффект, либо вообще никакого.

Доклад Джонаса Херби, Ларса Джонунга и Стива Хэнке опубликован в январе, авторы считают, что "локдауны имеют малый или вообще никакого эффекта на состояние общественного здоровья, там, где они были применены, они привели к огромным экономическим и социальным издержкам".

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"В итоге политика локдаунов не обоснована и должна быть отвергнута как инструмент борьбы с пандемией", - говорится в исследовании.

Результаты исследования ученых показали, что жесткие общественные ограничения помогли снизить уровень смертности лишь на 0,2%, но при этом они снизили качество школьного образования, повысили уровень домашнего насилия и стали причиной общественных беспорядков.

Авторы доклада сделали свои выводы на основе соответствующих мировых исследований, проведенных до лета 2020 года, они проверили более тысячи работ.

коронавирус университет Джонса Хопкинса

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