На Украине рассмотрят вариант 3-месячных военных курсов вместо срочной службы

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Разрабатываются законопроекты, предусматривающие добровольную альтернативную срочной службе систему подготовки сроком на 3-3,5 месяцев, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Сегодня мы готовимся, и начинают уже писаться законопроекты, которыми будут урегулированы вопросы, поднятые в указе президента, начиная с того, чтобы основать альтернативную срочной службе систему подготовки юношей и девушек по желанию к важному пребыванию в Вооружённых силах Украины. Условно говоря, 3-3,5 месяца учебную подготовку они проходят, и это будет альтернативой, тогда они не попадают в срочный призыв. А начиная с 2024 года, если все будет поддержано Верховной Радой, возможно вообще отказаться от срочной службы", - сказал Резников на брифинге в Киеве в четверг.

В то же время он обратил внимание на то, что служба в Вооружённых силах станет интересной, потому контракт должен быть на срок начиная от 10 лет.

"Тогда имеет смысл инвестировать в подготовку, в учебную программу, я имею в виду с точки зрения государства, серьёзное достойное денежное обеспечение", - пояснил он.

Резников добавил, что эти альтернативные курсы начнут готовиться в ближайшее время и будут существовать как альтернатива до 2024 года.

"Этих два года, как раз и будет этот режим перехода и тестирования. Если мы увидим, что эта система работает... с 1 января 2024 года надеемся, что сможем абсолютно отказаться от призыва", - пояснил он.

Резников указал, что в этом году надо сделать все, чтобы выровнять денежное обеспечение в Вооружённых силах к рыночным показателям, с 2023 года – к показателям выше рынка.

1 февраля президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству разработать и вынести на рассмотрение парламента ряд законопроектов по усилению обороноспособности. Законопроекты должны предусматривать, в частности, внедрение на Украине модели интенсивной системы военной подготовки граждан как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекращение призыва граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года. Кроме того, правительство должно разработать законопроекты о повышении денежного обеспечения военнослужащих и поэтапного увеличения численности ВСУ в период с 2022 по 2025 годы на 100 тыс. человек.

По словам Зеленского, этот указ ознаменует переход Украины на профессиональную армию.