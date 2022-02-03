В Бельгии начали расследование кибератак на местные энергокомпании

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Власти Бельгии в четверг начали расследование после того, как по крайней мере две энергетические компании в городах Антверпен и Гент подверглись кибератакам, сообщает Associated Press.

"Федеральный отдел по борьбе с компьютерными преступлениями начал расследование", - цитирует AP слова представителя прокуратуры Антверпена Кристофа Эртса.

Ущерб от кибератаки пока не определен, но скорее всего непосредственный эффект был незначительным.

Днем ранее кибератаки произошли в Германии, после чего там тоже началось расследование, отмечает AP.