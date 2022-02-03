SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в четверг успешно вывела на орбиту партию из 49 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 49 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении SpaceX в твиттере.

Запуск был осуществлен в 13:13 по времени Восточного побережья США (в 21:13 мск) со стартового комплекса 39A на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Орбитальная группировка SpaceX теперь состоит из 2089 космических аппаратов весом 290 кг каждый. В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Примерно через 15,5 минут после запуска 49 спутников отделились от второй ступени ракеты на эллиптической переходной орбите высотой до 340 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности, спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой 540 км.

Это был уже 37-й вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Предыдущая партия спутников Starlink была запущена 19 января.

Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась для запусков уже в шестой раз, примерно через девять минут после старта совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, которая находилась в Атлантике примерно 640 км от космодрома.

Кроме того, специальные спасательные суда SpaceX должны были выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.