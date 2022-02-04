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Украина на три дня отключит трансграничные ЛЭП с Белоруссией

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Украина 24-26 февраля отключит трансграничные с Белоруссией линии электропередачи, но это не окажет негативного влияния на белорусскую энергосистему, заявляет белорусское Минэнерго.

"Решение Украины об отключении трансграничных линий электропередачи не повлияет на работу энергосистемы Беларуси. В соответствии с двусторонними соглашениями, действующими между национальными операторами, украинская сторона в установленном порядке согласовала свои действия с белорусской стороной и проинформировала о том, что отключение запланировано на 24-26 февраля 2022 года", - говорится в сообщении Минэнерго Белоруссии.

В ведомстве напомнили, что в апреле 2021 года Белоруссия успешно провела испытания энергосистемы с отключением трансграничных линий электропередачи с Литвой, которые были организованы в рамках проверки надежности работы белорусской энергосистемы с учетом планируемого выхода энергосистем стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ (объединяет Белоруссию, Россию, Эстонию, Латвию и Литву).

"Испытания продемонстрировали техническую возможность белорусской энергосистемы работать без связей с литовской и подтвердили достаточность разработанных технических мероприятий по улучшению надежности электроснабжения приграничных энергетических узлов, в том числе в условиях реализации ремонтной кампании", - отмечается в сообщении.

Украина Белоруссия

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