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На Мадагаскаре мощный циклон унес жизни шести человек

На Мадагаскаре мощный циклон унес жизни шести человек
Людей эвакуировали из ветхого жилья в ожидании непогоды
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - По меньшей мере шесть человек, по предварительным данным, стали жертвами мощного тропического урагана, пришедшего в ночь на воскресенье на Мадагаскар, сообщил телеканал BFMTV.

По данным местных властей, 47 888 человек были эвакуированы после стихийного бедствия. Отмечены значительные разрушения.

Как сообщалось, накануне вечером сильнейший ветер и ливневый дождь обрушились на округ Манандзари.

Ранее официальный представитель ООН предупредил, что от нового урагана в этом островном государстве могут пострадать 600 тыс. человек спустя несколько дней после того, как тропическая буря "Ана" уже оставила без крова десятки тысяч человек. В ООН сообщили, что гуманитарные партнеры организации готовятся к ликвидации последствий урагана и помощи населению.

В субботу французские телеканалы показали, как местное население пытается в ожидании циклона укрепить свои жилища или покидает океанское побережье.

Мадагаскар

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