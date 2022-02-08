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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:09Заразились
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Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 397 млн

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро вторника достигло 397 420 510. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 751 048 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 76 852 768 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 905 543.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 42 339 611, а число умерших от последствий заражения вирусом – 504 062.

На третьем месте по количеству выявленных случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 26 616 014 человек, из них скончались 632 946.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро вторника 740,1. В США на 1 млн жителей скончались 2 780 человек, Индии – 360, Бразилии – 2 943.

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