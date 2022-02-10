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Стрельба произошла в школе в штате Нью-Йорк

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В средней школе в американском городе Баффало в штат Нью-Йорк произошла стрельба, ранены два человека, сообщает Associated Press со ссылкой на полицию.

По словам заместителя комиссара полиции Джозефа Грамальи, после занятий на парковке возле школы произошла ссора, которая переросла в перестрелку. В результате были ранены двое: ученик и охранник. Подростку потребовалась срочная операция.

Полицейский пояснил, что мужчина на парковке достал пистолет и произвел несколько выстрелов, от которых пострадал школьник. Охранник был ранен в ногу, угрозы его жизни нет. Грамалья не уточнил, из-за чего произошел конфликт и кто ранил охранника.

Как отмечается, на момент стрельбы в школе находились около 100 человек.

Находящийся неподалеку от школы Государственный колледж Буффало отменил вечерние занятия и посоветовал студентам оставаться дома.

США Нью-Йорк Баффало

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