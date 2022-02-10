На мэра Днепра завели уголовное дело в Белоруссии из-за инцидента с ее госфлагом

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении городского головы украинского города Днепр Бориса Филатова, ему инкриминировано разжигание национальной вражды, сообщила в четверг Генпрокуратура Белоруссии.

Установлено, что подозреваемый, являясь должностным лицом, дал указание снять национальный символ Белоруссии - государственный флаг, размещенный у входа в здание городского совета, и заменить его на полотнище бело-красно-белого цвета, говорится в сообщении.

"Надругавшись над исторической и культурной реликвией, он тем самым унизил национальную честь и достоинство белорусов. Это явно вредит тесным и дружественным связям наших народов, свидетельствует о нежелании вести конструктивный диалог", - заявили в прокуратуре.

Действия Филатова квалифицированы по ч.2 ст.130 Уголовного кодекса Белоруссии (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до 10 лет.

Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет Белоруссии.

Ранее в четверг белорусская сторона потребовала от властей Украины возвращения государственного флага на флагшток у горсовета Днепра, официальных извинений и разбирательства по факту осквернения официальных символов иностранного государства.

9 февраля возле городского совета Днепра госфлаг Белоруссии был заменен на незарегистрированную белорусскую национальную символику - бело-красно-белый флаг, который используется оппозицией. Власти Днепра заявили, что сделали это в ответ на недружественные заявления и угрозы президента Белоруссии Александра Лукашенко в адрес Украины.