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Тунис отменит ПЦР-тестирование для привитых туристов

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Власти Туниса с 15 февраля упрощают правила въезда для всех иностранных туристов: вакцинированным отменят требование о ПЦР-тесте до вылета, а непривитым путешественникам не нужно соблюдать карантин по прибытии, сообщает Sky News Arabia.

"На основании рекомендаций Научного комитета Туниса по поводу эпидемиологической ситуации в стране было принято решение с 15 февраля разрешить привитым иностранным туристам старше 18 лет посещать республику без ПЦР-теста при условии предъявления сертификата вакцинации от коронавируса с QR-кодом", - пишет издание.

Тунис признает все российские вакцины от коронавируса.

Как отмечает портал, непривитым туристам по прибытии в Тунис не нужно будет соблюдать пятидневный карантин. Для въезда потребуется справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до вылета, либо экспресс-тест, сделанный за 24 часа.

"Согласно рекомендациям, лица старше 6 лет будут подвергаться выборочному экспресс-тестированию в аэропортах Туниса. Если тест будет положительным, то путешественника направят на пятидневный карантин в забронированный отель", - пишет Sky News Arabia.

Власти Туниса также объявили об отмене комендантского часа, который действовал с 10 вечера до 5 утра. Между тем, правительство по-прежнему запрещает проводить массовые собрания, требует соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование.

Тунис

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