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Посольство Великобритании в Киеве сообщило о продолжении работы

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс сообщила, что остается в Киеве.

"Я остаюсь в Киеве и продолжаю работать с основной командой. Посольство продолжает работать", - написала она в твиттере в субботу.

Вместе с тем посол прикрепила сообщение о том, что граждане Великобритании, находящиеся в Украине, "должны покинуть страну коммерческим путем".

Великобритания Украина Мелинда Симмонс

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