Посольство Великобритании в Киеве сообщило о продолжении работы
Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс сообщила, что остается в Киеве.
"Я остаюсь в Киеве и продолжаю работать с основной командой. Посольство продолжает работать", - написала она в твиттере в субботу.
Вместе с тем посол прикрепила сообщение о том, что граждане Великобритании, находящиеся в Украине, "должны покинуть страну коммерческим путем".
I am staying in Kyiv and continue to work there with a core team. The embassy remains operational. https://t.co/WWvIz4uIT4— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) February 12, 2022