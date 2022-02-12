Посольство Великобритании в Киеве сообщило о продолжении работы

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс сообщила, что остается в Киеве.

"Я остаюсь в Киеве и продолжаю работать с основной командой. Посольство продолжает работать", - написала она в твиттере в субботу.

Вместе с тем посол прикрепила сообщение о том, что граждане Великобритании, находящиеся в Украине, "должны покинуть страну коммерческим путем".