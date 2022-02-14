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Европейские фондовые индексы теряют 2-3% из-за растущей напряженности вокруг Украины

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Европейские рынки акций резко снижаются в понедельник в связи с растущей напряженностью вокруг Украины.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по данным на 12:15 по московскому времени упал на 2,8%, до 456,27 пункта.

Германский DAX к этому времени рухнул на 3,6%, французский CAC 40 - на 3,47%, итальянский FTSE MIB - на 3,86%, испанский IBEX 35 - на 3,1%, британский FTSE 100 теряет 2,2%.

Сообщения о том, что власти США ждут скорого вторжения России на территорию Украины привели к резкому снижению аппетита к риску на мировых рынках в пятницу, и эта тенденция сохраняется в понедельник.

Советник американского президента по нацбезопаности Джейк Салливан заявил, что Россия имеет возможность напасть на Украину, не дожидаясь завершения Олимпиады в Пекине. Телефонный разговор между президентами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным, состоявшийся в субботу, не смог ослабить напряженность, отмечает агентство Bloomberg. Россия отрицает планы нападения на Украину.

"Проблемы, которые маячили на горизонте, неожиданно оказались в центре внимания, и это усилило волатильность на фондовом рынке", - отмечает главный инвестиционный директор Comerica Wealth Management Джон Линч.

"Рынки надеялись на дипломатию и в основном игнорировали угрозу", образовавшуюся у границ Украины, приводит слова Линча Dow Jones.

Акции компаний туристического сектора и сферы развлечений являются лидерами снижения на торгах в понедельник. Стоимость бумаг оператора круизов Carnival Plc упала на 8,3%, туроператора TUI AG - на 7,8%, авиакомпании Air France-KLM - на 4,3%.

Кроме того, резко дешевеют акции банков. Бумаги Deutsche Bank AG теряют в цене 5,5%, Societe Generale SA - 6,8%, BNP Paribas - 5,6%, Unicredit SpA - 6,1%, Banco Santander - 4,7%.

Украинская повестка, вероятно, останется в центре внимания фондовых рынков на этой неделе. Однако, кроме этого, трейдеры будут следить за новыми сигналами относительно денежно-кредитной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Федеральной резервной системы (ФРС), а также корпоративной отчетностью.

Среди компаний, отчитывающихся на этой неделе, - BHP, Glencore, Capgemini, Michelin и другие.

Акции швейцарской химкомпании Clariant AG упали в цене на 16% на торгах в понедельник. Clariant приняла решение отложить публикацию отчетов за четвертый квартал и весь 2021 год, чтобы завершить расследование, касающееся возможного искажения отчетности в 2020 и 2021 гг. Компания заявила, что, возможно, будет вынуждена пересмотреть финансовый отчет за 2020 год, а также показатели за первое полугодие 2021 года и квартальные результаты за эти годы.

Стоимость бумаг Commerzbank упала на 6,1%. Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил газете Handelsblatt, что правительство ФРГ сократит долю в банке в долгосрочной перспективе.

Украина Европа

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