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При столкновении электричек в районе Мюнхена погиб человек

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Две электрички столкнулись в районе Мюнхена, один человек погиб, около 30 человек получили ранения, в том числе тяжелые, сообщает в понедельник Bayerischer Rundfunk.

По информации местной полиции, ЧП произошло в местечке Эбенхаузен около 16%40 (18:40 по московскому времени). После сообщения о ЧП на место прибыли около 200 сотрудников полиции, был задействован вертолет.

После происшествия железнодорожную линию перекрыли, предполагается, что спасательные работы продлятся до глубокой ночи. Причины происшествия не сообщаются.

Мюнхен Германия

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