Сенаторы США рассматривают возможность принятия резолюции по ситуации вокруг Украины

Здание Капитолия США в Вашингтоне Фото: J. Scott Applewhite/ AP/TASS

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Сенаторы США на фоне сложностей с согласованием законопроекта о санкциях в отношении России из-за ситуации с Украиной пытаются принять резолюцию, выражающую поддержку Киеву, сообщает The Hill.

Председатель комитета сената по международным отношениям Боб Менендес заявил изданию, что сенаторы рассматривают как вариант принятие необязательной, носящей декларативный характер резолюции по ситуации вокруг Украины.

"Либо у нас будет пакет санкций, который каким-то образом может быть согласован и представлен на рассмотрение, либо мы должны выразить позицию сената в отношении поддержки Украины, как минимум, до того, как мы уйдем (на перерыв - ИФ) ", - цитирует издание сенатора.

"Я думаю, что важно, чтобы Конгресс говорил единым голосом", - заявил, в свою очередь, сенатор Роб Портман.

Сенатор Марк Уорнер также сообщил, что среди законодателей продолжаются переговоры о резолюциях или заявлениях "о чем угодно, чтобы показать, что мы в сенате едины". Сенаторы надеялись согласовать законопроект о возможных санкциях против РФ в связи с ситуацией вокруг Украины до ухода на перерыв. Менендес заявил в понедельник, что он сделал республиканцам новое предложение по законопроекту о санкциях, которое он охарактеризовал как более близкое к их позициям.

Сенат США планирует уйти в пятницу на недельный перерыв, напоминает газета. Тем временем члены палаты представителей уже покинули Вашингтон до 28 февраля. Таким образом, отмечает издание, им нужно будет придумать способ быстро рассмотреть любой законопроект, который может быть принят сенатом.