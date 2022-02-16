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В МИД Белоруссии назвали провалом попытки санкционного давления Запада

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Белоруссия была выбрана западными странами в качестве страны для "образцово-показательного наказания", заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на пресс-конференции в среду в Минске.

"В сегодняшнем геополитическом контексте достижение обозначенных приоритетов является для Евросоюза очень важным, если не жизненно необходимым. Белоруссия выбрана как страна, которую нужно образцово-показательно "наказать", дабы таким образом продемонстрировать свои силы и геополитический вес. Чтобы другим неповадно было", - сказал Макей.

Глава МИД констатировал, что санкционное давление на республику усилилось. "Цель уже даже не маскируется, им нужно дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, удушить экономику и вызвать падение уровня жизни максимального числа населения, затем население якобы должно будет свергнуть власть", - заявил он.

Макей подчеркнул, что несмотря на усиление, попытки санкционного и иного давления Запада на Белоруссию провалились.

"Эти попытки провалились. Мы выросли из коротких штанишек. У нас есть союзники и партнеры, понятны наши интересы. Мы не позволим относиться к Белоруссии без уважения", - сказал он.

Белоруссия

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