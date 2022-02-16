Кипр отменит ПЦР-тесты для привитых иностранных туристов 21 февраля

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Власти Кипра приняли решение с 21 февраля отменить требование о ПЦР-тестах для приезжающих в страну туристов с прививкой от коронавируса, им будет достаточно сертификата о вакцинации, сообщает газета Cyprus Mail.

"Совет министров Кипра решил, что новый план действий по обеспечению бесперебойной работы аэропортов и выполнению рейсов вступит в силу с 21 февраля, а не с 1 марта, как было объявлено изначально. Иностранные граждане с прививкой, прибывающие на Кипр, освобождаются от предоставления справки с результатами ПЦР-тестирования", - пишет издание.

Как отмечает газета, Кабмин также решил, что непривитым пассажирам старше 12 лет нужен будет ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до поездки, или экспресс-тест на антиген, сделанный за 24 часа до вылета. Ранее правило действовало для лиц старше 6 лет.

Туристам с прививкой ("Спутник V", "Спутник Лайт" в качестве бустера) достаточно предъявить сертификат вакцинации (сроком не более 9 месяцев), переболевшим – справку о перенесенном коронавирусе (не более 180 дней с момента получения первого положительного теста).

"В переходный период с 21 по 28 февраля, все пассажиры, прилетающие в аэропорты Ларнаки и Пафоса, по прибытии должны будут пройти ПЦР-тест", - пишет Cyprus Mail.

Кроме того, с 21 февраля Кипр меняет классификацию стран по эпидемиологической ситуации: теперь они будут разделены на государства "красного списка" и "зеленого списка". Сохраняется и "серый список" для въезда граждан со специальным разрешением.

Непривитым туристам из стран "зеленого списка" в возрасте 12 лет и старше достаточно справки о тестировании, а вот прибывшим из стран "красного списка" потребуется, помимо ПЦР-теста перед поездкой, пройти тестирование по прибытии за свой счет. Гражданам из стран "серого списка" для въезда на Кипр нужен ПЦР- или экспресс-тест, еще одно тестирование по прибытии за свой счет и самоизоляция сроком на 10 или 7 дней при условии прохождения ПЦР-теста.

Все пассажиры обязаны заполнить форму CyprusFlightPass в течение 48 часов до вылета.

Ранее оперштаб правительства принял решение с 1 марта отменить ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов из пунктов России, открытых для международных полетов, в пункты на территории Кипра. Благодаря снятию всех ограничений туроператоры смогли приступить к формированию полетных программ на остров, некоторые готовы запустить чартеры уже во второй половине марта.

Как отметили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), первым сезон на Кипре откроет туроператор "Библио-Глобус": его полетные программы из Москвы в Ларнаку стартуют 19 марта (4 рейса в неделю), из Санкт-Петербурга туристические рейсы в сотрудничестве с авиакомпанией "Россия" начнутся с 20 марта (также 4 рейса в неделю).

В апреле перелеты будут выполняться 6 раз в неделю, с 1 мая вылеты на Кипр станут ежедневными.

Coral Travel, PEGAS Touristik и TUI Россия планируют запустить полетные программы на Кипр в конце апреля. С 23 апреля из Москвы в Ларнаку полетят чартеры AZUR air, на базе которых формируют пакетные туры ANEX Tour и "Интурист".

Туроператор TUI Россия тоже планирует летать на Кипр из восьми городов. Старт полетных программ из Москвы и Петербурга намечен на конец апреля, из регионов – с мая.

Помимо чартерных рейсов, на Кипр осуществляется и регулярная авиаперевозка, ее выполняют "Аэрофлот", S7, "Победа", "Уральские авиалинии" и Cyprus Airways.

Что касается спроса на Кипр, то, по словам исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, интерес к турам после объявления о смягчении правил въезда значительно вырос. Российские туристы активно бронируют заезды на майские праздники, а в марте туроператоры ожидают увеличения роста продаж летних туров.