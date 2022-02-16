Боррель объяснил кризис между Россией и Западом конфликтом идеологий

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель считает, что в кризисе безопасности в Европе для России расширение НАТО - это только часть проблемы, поскольку она не желает проникновения к себе европейских ценностей вообще.

"Не будем сводить проблему к расширению НАТО. Проблема в борьбе между двумя политическими и экономическими системами, между тем, что мы представляем, нашими ценностями и их ценностями, нашим и их образами жизни. В этом на самом деле борьба и линия раздела", - заявил Боррель в среду на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге.

При этом он признал, что расширение НАТО "в русской психологии и в отношениях с Западом, правда, играет важную роль". Но пытаться все в этом кризисе свести к вопросу расширения НАТО было бы ошибкой, считает глава дипломатии ЕС. По его мнению, полагать, что если Россия добьется гарантий по данному вопросу, то проблема будет целиком решена, и ситуация нормализуется, было бы иллюзорно.

"Они не согласны с нашими ценностями, они не принимают этот европейский образ жизни, представленное нами сочетание экономического процветания, социального сплочения, политических свобод", - объяснил Боррель, отвечая на вопросы евродепутатов.

"Цели России"

Он изложил свое видение "целей России" в контексте международной напряженности.

"Чего хочет Россия? Вот вопрос, которым надо задаться. Почему она развязала этот кризис? Я, думаю, у России несколько целей. Первая - это снова быть в центре международной сцены. Быть признанной на равных с Соединенными Штатами, тогда как сами США повернулись к Азии. Они хотят, чтобы их снова расценивали как мирового игрока", - полагает глава дипломатии ЕС.

"Вторая, связанная с первой, цель России в том, чтобы протестировать возможности, посмотреть, можно ли разделить Европу и Соединенные Штаты. Особенно после ухода американцев из Афганистана. И в этом русские должны быть довольно разочарованы. Так как, напротив, это укрепило, а не ослабило наше единство", - сказал Боррель.

И последняя цель Москвы, в его представлении, заключается в том, чтобы "восстановить советскую сферу влияния".

"Это не борьба армий. Это борьба идей. И часто она более ожесточенная и важная. На данный момент партия не завершена. Она не выиграна. Мы остаемся очень бдительными", - сказал высокий представитель ЕС.

Украина как "политическая угроза" для РФ

По его словам, Украина "не является военной угрозой для России, это для нее политическая угроза". Так как "если Украина станет настоящей демократией, а ее экономика процветающей", тогда страна будет примером на этом пути, в то время как в России политическая система "становится все более и более авторитарной, и экономика оставляет желать лучшего", отметил Борель.

"Украина идет по пути реформ, чтобы внедрить демократию, с целью сделать плодотворной, развить свою экономику, и понятно, что это не нравится Москве. Украинцы сделали свой выбор, и большинство из них предпочитает жить при демократии, в правовом государстве, при рыночной экономике, а не при таком режиме, как российский. И проблема в этом", - считает Боррель.

В нынешней кризисной ситуации, отметил он, "не было никаких уступок России" со стороны ЕС, как, впрочем, и никаких переговоров Евросоюза с нею.

В своем выступлении и ответах на вопросы Боррель неоднократно подчеркивал важность дипломатических усилий в урегулировании украинского кризиса. "Дипломатия - это наш абсолютный приоритет, и в нее мы вкладываем все наши усилия", - заявил высокий представитель ЕС по иностранным делам.