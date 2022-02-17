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Парламент Украины ратифицировал соглашение об открытом небе с ЕС

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Верховная Рада Украины 17 февраля 2022 года приняла закон о ратификации соглашения между Украиной и Европейским союзом о Совместном авиационном пространстве (САП).

За ратификацию соглашения в четверг проголосовали 311 депутатов.

Целью соглашения является постепенное создание САП между Украиной и ЕС и его государствами-членами, основывающееся, в частности, на идентичных правилах в сфере безопасности полетов, авиационной безопасности, организации воздушного движения, защиты окружающей среды, защиты прав потребителей, систем компьютерного бронирования, а также на идентичных правилах, касающихся социальных аспектов.

С этой целью соглашение устанавливает обязательные правила, технические требования, административные процедуры, базовые эксплуатационные стандарты и имплементационные нормы, применяемые между сторонами.

САП функционирует на основе свободного доступа к рынку авиаперевозок и на равных условиях конкуренции.

Украина принимает необходимые меры, чтобы инкорпорировать в правовую систему Украины и имплементировать требования и стандарты актов Европейского Союза.

Стороны сотрудничают, в том числе, с целью достижения сходимости сертификационных систем в сферах первичной сертификации и поддержания летной годности.

Стороны по запросу оказывают друг другу всю необходимую помощь для предотвращения актов незаконного захвата гражданских воздушных судов и других незаконных актов, направленных против безопасности таких воздушных судов, их пассажиров и экипажа, аэропортов и аэронавигационных средств, а также любой другой угрозы безопасности гражданской авиации.

Стороны признают важность охраны окружающей среды при разработке и внедрении авиационной политики.

12 октября 2021 года Украина и Европейский Союз подписали Соглашение о совместном авиационном пространстве (САП). Совет ЕС 28 июня 2021 года дал согласие на подписание с Украиной, а также еще с тремя странами – Арменией, Тунисом и Катаром – соглашения о едином авиационном пространстве.

Процесс объединения украинского авиационного пространства с ЕС был начат еще в 1999 году. 12 декабря 2006 года Совет ЕС уполномочил ЕК начать соответствующие переговоры со Украиной. В октябре 2013-го текст Соглашения о САП был согласован сторонами, однако из-за внешнеполитических условий его подписание было отложено на неопределенный срок.

В Министерстве инфраструктуры Украины со ссылкой на главу ведомства Александра Кубракова заявили, что присоединение Украины к Соглашению о едином авиационном пространстве с Европейским Союзом приведет к росту социального, экономического и туристического взаимодействия со странами ЕС.

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